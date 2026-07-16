Футболисты сборной Аргентины после матча с Англией показали плакат про Мальвинские острова

Речь идет об архипелаге в южной части Атлантического океана. В Великобритании острова называют Фолклендскими, в Аргентине — Мальвинскими. В 1982 году между странами произошел двухнедельный военный конфликт из-за принадлежности архипелага. В настоящий момент Великобритания относит острова к числу своих заморских территорий, Аргентина — к провинции Огненная Земля.