Запутаются в «Паутине»: Ростех представил новейший комплекс для ловли тяжёлых дронов

Новейшая разработка «Ростеха» поможет защитить стратегически важные российские объекты от беспилотных летательных аппаратов. Речь идёт о комплексе «Паутина». Об особенностях этой новинки информирует пресс-служба компании.
Сообщается, что при помощи нового комплекса защитой могут быть обеспечены объекты высотой более 25 метров. Это могут быть нефтехранилища, электроподстанции, склады, топливные терминалы и другие сооружения. При этом площадь объекта не ограничивается.
«Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для “ловли” дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
«Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции — колонны, опоры и силовую сеть. Изюминка проекта заключается в том, что комплекс монтируется при помощи болтов, сварка для этого не требуется. Это позволяет собирать конструкцию не только в ограниченных условиях, но и при повышенной пожароопасности.
Презентация «Паутины» прошла в Тверской области, сейчас комплекс проходит опытную эксплуатацию.
Ранее сообщалось о разработке новейшего модуля «СЕРП», который эффективно защищает от атак различных дронов объекты со сложной архитектурой или инженерными особенностями. К таким местам относятся: мосты, туннели и мемориалы.
Накануне эксперт рассказал, как защитить Крым, используя средства, которые выжигают всю электронику врага.
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Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что предприятие выпускает до 550 промышленных роботов ежегодно. До 2030 года компания намерена существенно расширить выпуск, выйдя на уровень 6 тысяч роботов в год.
Тем временем концерн «Радиоэлектронные технологии» впервые представил новейшие российские беспилотники «Сатурн» на выставке «Дрон экспо 2026». Это не боевая модель, предназначенная для наблюдения за территорией и доставки крупногабаритных грузов.
Кроме того, «Ростех» открыл производство многопульных патронов для борьбы с БПЛА.