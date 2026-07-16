Воспитанник омского футбола Андрей Разборов вернулся в «Иртыш»

Отметим, что первый тренер Разборова, Сергей Константинов, сейчас возглавляет «Иртыш». Команда находится в тяжёлом положении: на данный момент из состава команды, которая весной вылетела из «Золота» Второй лиги-А, осталось всего три игрока. Остальные — более двадцати человек — покинули команду.