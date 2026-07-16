Воспитанник омского футбола Андрей Разборов вернулся в «Иртыш»

Форвард Андрей Разборов стал игроком «Иртыша».
Об этом футбольный клуб из Омска сообщил в своих соцсетях вечером в среду, 15 июля. Ранее воспитанник местной школы футбола выступал за «Знамя Труда» из подмосковного Орехово-Зуево, который играет во Второй лиге-Б.
Разборов играл в «Иртыше» в 2013—2016, 2018−2020 и 2023−2024 годах. Помимо этого, выступал за ФК «Чита», воронежский «Факел», ярославский «Шинник», ивановский «Текстильщик» и питерское «Динамо». За три захода в Омск Разборов провёл суммарно 143 матча, забил 57 голов и отдал 7 голевых передач.
Отметим, что первый тренер Разборова, Сергей Константинов, сейчас возглавляет «Иртыш». Команда находится в тяжёлом положении: на данный момент из состава команды, которая весной вылетела из «Золота» Второй лиги-А, осталось всего три игрока. Остальные — более двадцати человек — покинули команду.
Основу состава будут представлять молодые футболисты из дубля. Напомним, что первый матч в сезоне 2026/2027 «Иртыш» проведёт дома 18 июля против пермского «Амкара».