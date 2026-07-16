В ЕАО выплату семье бойца СВО помогла получить прокуратура

При этом в ходе проверки факт проживания мужчины в регионе был документально подтверждён. Прокуратура направила в суд заявление об установлении юридического факта постоянного проживания погибшего на территории ЕАО. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил требования надзорного ведомства.