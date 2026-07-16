Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАО выплату семье бойца СВО помогла получить прокуратура

В Биробиджане прокуратура восстановила социальные права семьи погибшего участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане прокуратура восстановила социальные права семьи погибшего участника специальной военной операции. Родственники — мать, супруга и двое несовершеннолетних детей — не смогли оформить региональную выплату из-за отсутствия у военнослужащего регистрации по месту жительства в Еврейской автономной области, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

При этом в ходе проверки факт проживания мужчины в регионе был документально подтверждён. Прокуратура направила в суд заявление об установлении юридического факта постоянного проживания погибшего на территории ЕАО. По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

После вступления решения в силу семья получила право на назначение региональной выплаты. Исполнение судебного акта находится на контроле органов прокуратуры.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru