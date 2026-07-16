Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер не уступил дорогу и врезался в Chaser в Комсомольске

Утром 15 июля у дома № 3 на улице Пирогова 76-летний водитель Toyota Town Ace Noah не уступил дорогу Toyota Chaser под управлением 24-летнего водителя, который двигался по главной. Произошло столкновение, в результате которого водитель Chaser получил травму головы, его госпитализировали. Источник: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре.

Утром 15 июля у дома № 3 на улице Пирогова 76-летний водитель Toyota Town Ace Noah не уступил дорогу Toyota Chaser под управлением 24-летнего водителя, который двигался по главной. Произошло столкновение, в результате которого водитель Chaser получил травму головы, его госпитализировали. Источник: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре.