Пенсионер не уступил дорогу и врезался в Chaser в Комсомольске

Утром 15 июля у дома № 3 на улице Пирогова 76-летний водитель Toyota Town Ace Noah не уступил дорогу Toyota Chaser под управлением 24-летнего водителя, который двигался по главной. Произошло столкновение, в результате которого водитель Chaser получил травму головы, его госпитализировали. Источник: Госавтоинспекция Комсомольска-на-Амуре.