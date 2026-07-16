Прилет четырех рейсов задерживается в аэропорту Толмачево 16 июля

Из Москвы в Новосибирск летит рейс DP 6525. Вместо запланированного времени в 07:10 он должен приземлиться в 08:10. Также задержка затронула рейс S7 5244 из Мирного. Самолет должен был прибыть в 10:35, но теперь его ожидают в 14:00. Ситуация касается и рейса S7 5250 из Петропавловска-Камчатского. Вылет из него изменился, и расчетное время прибытия в Новосибирск составит 14:36 вместо 13:25.