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Прилет четырех рейсов задерживается в аэропорту Толмачево 16 июля

Задержки коснулись самолетов из Москвы, Мирного, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево 16 июля наблюдаются задержки нескольких рейсов. На данный момент статус «задерживается» имеют четыре самолета, которые должны были прибыть в Новосибирск. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Из Москвы в Новосибирск летит рейс DP 6525. Вместо запланированного времени в 07:10 он должен приземлиться в 08:10. Также задержка затронула рейс S7 5244 из Мирного. Самолет должен был прибыть в 10:35, но теперь его ожидают в 14:00. Ситуация касается и рейса S7 5250 из Петропавловска-Камчатского. Вылет из него изменился, и расчетное время прибытия в Новосибирск составит 14:36 вместо 13:25.

При этом рейс S7 5238 из Хабаровска, который тоже находится в статусе «задерживается», наоборот, приземлится раньше — в 10:35, а не в 10:50.