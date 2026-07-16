«В одну реку можно зайти дважды»: Билан заявил, что часто возвращался к бывшим

Певец Дима Билан и его коллега Анна Дзюба (Anna Asti) сняли клип на совместную песню «Эпилог». В перерыве они пообщались с журналистами.
В клипе зрители увидят историю двух людей, которые уже пережили свою историю любви и расставание, но решили пройти этот путь заново. Через год они встречаются, чтобы закрыть гештальт — расставить все точки над i. Но в процессе герои понимают, что они оба все-таки питают надежду на воссоединение.
Anna Asti согласна со своей героиней и считает, что уходить, хлопнув дверью, никогда нельзя.
— Иногда стоит встретиться и перепрожить это расставание. Да, уже совсем по-другому для себя, ведь ты за год пережил, испытал и отпустил уже очень многое. К моменту этой встречи все истеричные эмоции проходят, ты становишься спокойнее и можешь отпустить человека с чистой душой. Или наоборот, с ним сойтись, — отметила она в беседе с изданием «Стархит».
Билан также не против того, чтобы встречаться с бывшими возлюбленными ради обсуждения каких-то незакрытых вопросов. Он признался, что сам не раз возобновлял отношения.
— Я вступал в одни и те же отношения раза два. В эту реку можно зайти еще раз только через какую-то определенную встречу. Если речь идет о личных отношениях, то лучше иной раз, пройдя этот этап испытаний, созвониться и сказать: «Давай кофе попьем и решим наши вопросы?». Это взрослый подход, — высказался певец.
Ранее Дима Билан заявил, что не жалеет о том, что после победы на Евровидении-2008 не женился на модели Елене Кулецкой. По его словам, тогда на него оказывалось большое внимание со стороны поклонников и общественности.