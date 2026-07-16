«В одну реку можно зайти дважды»: Билан заявил, что часто возвращался к бывшим

— Иногда стоит встретиться и перепрожить это расставание. Да, уже совсем по-другому для себя, ведь ты за год пережил, испытал и отпустил уже очень многое. К моменту этой встречи все истеричные эмоции проходят, ты становишься спокойнее и можешь отпустить человека с чистой душой. Или наоборот, с ним сойтись, — отметила она в беседе с изданием «Стархит».