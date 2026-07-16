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ICE лишили права задерживать мигрантов в машинах

Сотрудникам Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) временно запретили задерживать мигрантов в ходе проверок автомобилей.

Сотрудникам Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) временно запретили задерживать мигрантов в ходе проверок автомобилей. Соответствующее распоряжение разослали подразделениям ведомства после двух инцидентов со стрельбой на прошлой неделе, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Бывший сотрудник ICE уточнил изданию, что в предписании говорится о недопустимости любых оперативных контактов с транспортными средствами. Срок действия ограничений пока не раскрывается — неизвестно, является ли мера временной или будет закреплена на постоянной основе.

Поводом для запрета послужили два происшествия в Хьюстоне и Биддефорде. В обоих случаях офицеры ICE открыли огонь при попытке остановить автомобили с мигрантами. В первом эпизоде погиб гражданин Мексики, во втором — выходец из Колумбии. В Минбезопасности США заявили, что стрельба велась в целях самообороны: водители сопротивлялись задержанию и пытались скрыться на высокой скорости, создавая угрозу для сотрудников и окружающих.

Это не первый случай, когда действия ICE вызывают общественный резонанс. За последние полтора года операции против нелегальных мигрантов неоднократно сопровождались жалобами на чрезмерное насилие и нарушения процедур. В ряде городов прошли протестные акции, наиболее масштабные — в Миннеаполисе, где сотрудники службы убили двоих демонстрантов.

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