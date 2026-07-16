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Приморская санитарная авиация помогла спасти двух пациентов

Специалисты Территориального центра медицины катастроф и врачи Владивостокской клинической больницы № 2 за один день экстренно эвакуировали двух человек для оказания им медицинской помощи. Пятилетнюю девочку, попавшую в аварию, санитарным вертолетом доставили из Спасска-Дальнего, а из поселка Пограничного эвакуировали 64-летнего мужчину с тяжелым заболеванием органов грудной клетки. Пациентов эвакуировали во Владивосток для оказания специализированной медицинской помощи.

Специалисты Территориального центра медицины катастроф и врачи Владивостокской клинической больницы № 2 за один день экстренно эвакуировали двух человек для оказания им медицинской помощи. Пятилетнюю девочку, попавшую в аварию, санитарным вертолетом доставили из Спасска-Дальнего, а из поселка Пограничного эвакуировали 64-летнего мужчину с тяжелым заболеванием органов грудной клетки. Пациентов эвакуировали во Владивосток для оказания специализированной медицинской помощи. Сейчас оба пациента уже получили необходимое лечение и выписаны домой.