Приморская санитарная авиация помогла спасти двух пациентов

Специалисты Территориального центра медицины катастроф и врачи Владивостокской клинической больницы № 2 за один день экстренно эвакуировали двух человек для оказания им медицинской помощи. Пятилетнюю девочку, попавшую в аварию, санитарным вертолетом доставили из Спасска-Дальнего, а из поселка Пограничного эвакуировали 64-летнего мужчину с тяжелым заболеванием органов грудной клетки. Пациентов эвакуировали во Владивосток для оказания специализированной медицинской помощи. Сейчас оба пациента уже получили необходимое лечение и выписаны домой.