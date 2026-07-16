Тухель объяснил переход на игру в пять защитников в матче с аргентинцами

На 72-й минуте вместо нападающего Энтони Гордона на поле вышел центральный защитник Эзри Конса. «Мы просто старались помочь игрокам. Соперники выигрывали каждый верховой мяч, постоянно делали навесы, поэтому мы перешли на схему с пятью защитниками, чтобы закрыть пробелы в обороне и быть сильными в верховой борьбе. Сразу после нашего гола, без каких-либо замен, мы допустили слишком много навесов и слишком много моментов, поэтому мы попытались помочь. Конечно, ответственность лежит на тренере, и, если что-то пошло не так, легко сказать, что он был неправ».