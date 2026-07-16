Тухель объяснил переход на игру в пять защитников в матче с аргентинцами

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии проигрывали много верховых единоборств после того, как забили гол в полуфинале чемпионата мира против команды Аргентины, поэтому на поле появился дополнительный защитник. Об этом заявил главный тренер англичан Томас Тухель, комментарий которого приводит вещательная корпорация Би-би-си.
Ранее ТАСС сообщал, что аргентинцы обыграли англичан (2:1) и вышли в финал турнира. В составе победителей забитыми мячами отметились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2). У проигравших отличился Энтони Гордон (55).
«Мы разочарованы, мы были так близки к победе, но после забитого гола стали слишком пассивны и допустили много опасных моментов у своих воротов. Мы не смогли переломить ход игры. Мы были близки к победе, но не смогли удержать уровень после забитого гола», — сказал Тухель.
На 72-й минуте вместо нападающего Энтони Гордона на поле вышел центральный защитник Эзри Конса. «Мы просто старались помочь игрокам. Соперники выигрывали каждый верховой мяч, постоянно делали навесы, поэтому мы перешли на схему с пятью защитниками, чтобы закрыть пробелы в обороне и быть сильными в верховой борьбе. Сразу после нашего гола, без каких-либо замен, мы допустили слишком много навесов и слишком много моментов, поэтому мы попытались помочь. Конечно, ответственность лежит на тренере, и, если что-то пошло не так, легко сказать, что он был неправ».
«Конечно, мы хотели забить второй гол, но у меня не было ощущения, что замены в атаке помогут. Мы оставались в своей схеме 4−4−2, но становились все более и более пассивными. Мы не могли отбирать мяч, не могли его контролировать, поэтому я думаю, что это не было структурной проблемой, мы ничего не меняли. Но матч полностью изменился», — добавил Тухель.
В финале, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании, которая ранее обыграла французов (2:0).