Единый центр наркологической помощи скоро откроют в Хабаровске

«Пациенты приходят к нам с хорошим настроением, потому что для них это возможность выйти из палаты и пообщаться с другими людьми. Мы подходим к каждому индивидуально: учитываем физическое состояние человека, его желания и возможности. Кому-то легче работать руками на свежем воздухе — они занимаются территорией: сажают цветы, белят бордюры, ухаживают за деревьями. Тем, у кого хорошо развита мелкая моторика, мы доверяем работу за машинкой или раскройку материалов в специальном зале. Самое приятное — видеть результат: многие наши пациенты после выписки продолжают шить дома, покупают выкройки, мастерят что-то для семьи. Также мы плетем маскировочные сети — за последние полгода передали бойцам 12 сетей, и пациенты очень гордятся тем, что могут помочь», — рассказала медицинская сестра и инструктор лечебно-трудовых мастерских Алёна Шкилева.