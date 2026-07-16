Единый центр наркологической помощи скоро откроют в Хабаровске

В Хабаровской краевой психиатрической больнице имени И. Б. Галанта завершили масштабное обновление: на первом этаже главного корпуса отремонтировали почти 430 квадратных метров. Скоро здесь откроется обновленный наркологический диспансер. Для пациентов и врачей создадут более комфортные условия: кабинетов станет больше, а ориентироваться в коридорах помогут современные указатели. За порядком будут следить новые системы видеонаблюдения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В рамках исполнения поручений президента, касающихся улучшения качества медицинской помощи, мы сконцентрировали все виды наркологической помощи в одном месте. Стоимость работ составила более 12,6 млн рублей. В новом диспансере увеличится количество кабинетов для врачей-специалистов: психиатров, наркологов, медицинских психологов, появится современная лаборатория. Увеличение количества кабинетов и внедрение современной навигации позволят сократить время ожидания приема и предотвратить появление очередей. Это особенно важно для несовершеннолетних пациентов, для которых преемственность наблюдения имеет ключевое значение, и для всех, кто нуждается в своевременной и качественной наркологической помощи», — отметила и.о. главного врача Наталья Воронкова.
Параллельно с ремонтом в самой больнице работают лечебно-трудовые мастерские. Пациенты каждый день занимаются шитьем — кроят и создают пижамы, халаты, постельное белье, а также плетут маскировочные сети. Все эти изменения проходят в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы сделать качественную медицинскую помощь доступнее.
Больница имени И. Б. Галанта обновляется для пациентов. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Больница имени И. Б. Галанта обновляется для пациентов. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
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Ранее наркологическая служба больницы была разрознена по нескольким площадкам в разных частях города, что создавало неудобства для пациентов и затрудняло маршрутизацию. Теперь все этапы — от первичного приема до реабилитации — можно пройти на первом этаже главного корпуса на улице Серышева, 33. Ремонт помещений проводился за счет собственных средств учреждения. Здесь полностью перепланировали пространство под нужды диспансера: общая площадь обновленной зоны составила 428 кв. м. Заменены потолки и полы, установлены новые двери, приведены в порядок инженерные коммуникации и системы водоснабжения. В результате оборудовано 23 кабинета, включая регистратуру, приемные для врачей-психиатров и наркологов, медицинских психологов, а также помещение для химико-токсикологических исследований.
Сейчас в больнице завершают закупку новой мебели и современных систем навигации для пациентов. Удобная маршрутизация поможет людям быстрее ориентироваться в здании, сократит время ожидания приема и предотвратит появление очередей перед кабинетами. Параллельно идет монтаж системы аудио— и видеонаблюдения в общих помещениях.
Планы медучреждения на текущий год не менее масштабны: уже заключены контракты еще на 12 объектов. Ремонт затронет клинико-диагностическую лабораторию и отделения неотложной наркологии на Серышева, обновление двух пищеблоков на Серышева и Кубяка, а также ремонт лаборатории в Комсомольске-на-Амуре и модернизацию пищеблока в Николаевском филиале. Работы пройдут при поддержке правительства края.
Больница имени И. Б. Галанта обновляется для пациентов. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
Больница имени И. Б. Галанта обновляется для пациентов. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
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Особое внимание в больнице уделяют трудотерапии, которая считается самым эффективным методом восстановления социальных навыков. Швейный цех, организованный здесь четверть века назад, ежедневно посещают от 12 до 16 пациентов. Им помогают не только отвлечься от больничного быта, но и освоить новое дело — например, работу на швейной машинке. В ассортименте мастерских — пижамы, ночные сорочки, халаты и постельное белье. За последние полгода вместе с аналогичным цехом в Комсомольском филиале изготовлено больше тысячи пижам, около 600 единиц другой одежды и более 100 комплектов постельного белья. Этого объема хватает, чтобы полностью закрыть потребности всей больницы в текстиле. Кроме того, при цехе оборудован отдельный зал раскройки, где пациенты также заняты полезным трудом, готовя материалы для пошива.
«Пациенты приходят к нам с хорошим настроением, потому что для них это возможность выйти из палаты и пообщаться с другими людьми. Мы подходим к каждому индивидуально: учитываем физическое состояние человека, его желания и возможности. Кому-то легче работать руками на свежем воздухе — они занимаются территорией: сажают цветы, белят бордюры, ухаживают за деревьями. Тем, у кого хорошо развита мелкая моторика, мы доверяем работу за машинкой или раскройку материалов в специальном зале. Самое приятное — видеть результат: многие наши пациенты после выписки продолжают шить дома, покупают выкройки, мастерят что-то для семьи. Также мы плетем маскировочные сети — за последние полгода передали бойцам 12 сетей, и пациенты очень гордятся тем, что могут помочь», — рассказала медицинская сестра и инструктор лечебно-трудовых мастерских Алёна Шкилева.
Объединение наркологических подразделений в одном здании и развитие лечебно-трудовых мастерских — два ключевых направления, позволяющие больнице выстраивать комплексную систему помощи. Для пациентов это означает, что лечение становится доступнее и комфортнее, а главное — дает возможность вернуться к полноценной жизни.