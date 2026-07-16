Горвласти рассказали, планируется ли вводить платные парковочные зоны на центральных улицах

Местный житель задал вопрос о возможности отказаться от парковок со шлагбаумами в пользу платных зон, которые охватывали бы больше улиц. Как отметил Якубовский, такая система требует дорогостоящего оборудования для контроля. «Платные зоны контролируются специализированным фотокомплексом. Чтобы одну зону осмотреть, проконтролировать въезд и выезд, а также правильно распознать государственный номер, необходимо установить целый комплекс оборудования. Это тоже достаточно затратная история», — пояснил он.