ИИ научили считать семена подсолнечника для ускорения селекции

Для селекционера подсолнечник — это настоящая головоломка. В каждой корзинке (капитуле) может находиться от нескольких сотен до более чем тысячи семян, плотно уложенных в замысловатые спиральные узоры. Чтобы вручную пересчитать их и отделить полноценные зерна от пустых и недоразвитых в одной корзинке требуется около часа кропотливой работы. Это дорого, медленно и чревато ошибками, особенно когда семена перекрывают друг друга.