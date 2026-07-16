В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист, а в Сосновоборске сильно пострадал подросток на питбайке (видео)

Так, в краевом центре минувшей ночью на улице 9 Мая водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся со стоящим автомобилем ВАЗ-2114. От полученных травм байкер скончался на месте до приезда врачей. Его личность еще не установлена, известно лишь, что он был без шлема и защитной экипировки.