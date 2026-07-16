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В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист, а в Сосновоборске сильно пострадал подросток на питбайке (видео)

В Красноярске и Сосновоборске произошло два серьезных ДТП с участием водителей мототранспорта, сообщили в ГАИ.

В Красноярске и Сосновоборске произошло два серьезных ДТП с участием водителей мототранспорта, сообщили в ГАИ.

Так, в краевом центре минувшей ночью на улице 9 Мая водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся со стоящим автомобилем ВАЗ-2114. От полученных травм байкер скончался на месте до приезда врачей. Его личность еще не установлена, известно лишь, что он был без шлема и защитной экипировки.

А в Сосновоборске днем 15 мая на проспекте Мира 16-летний подросток на питбайке врезался в остановившийся автомобиль KIA под управлением 35-летней женщины. В результате аварии несовершеннолетний водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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