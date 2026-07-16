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Голубева сообщила, что с 1 августа в РФ повысят пенсии работающим пенсионерам

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева сообщила, кто получит прибавку к пенсии в августе.

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева сообщила, кто получит прибавку к пенсии в августе.

— С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат или перерасчет отдельных доплат. Это работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем и другие, — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, работающим пенсионерам проведут перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов в 2025 году. Размер прибавки будет зависеть от заработной платы, стажа работы и количества пенсионных баллов.

Эксперт добавила, что выплаты вырастут и у пенсионеров с нетрудоспособными иждивенцами. При возникновении права на доплату выплата увеличивается за одного иждивенца на 3194,90 рубля, сказано в статье.

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что право выйти на пенсию в 50 лет в этом году сохраняется у нескольких категорий россиян.

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