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Россиянам рассказали, какие штрафы могут исчезнуть

Аналитик Хрулев: в Госдуме подготовили проект об отмене 28 штрафов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов — за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, а также за мелкие нарушения. О том, что может измениться, агентству «Прайм» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

По его словам, предлагается перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по базе, а также за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации.

«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — пояснил Хрулев.

Также предлагается отменить штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие отступления при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Законопроект также вводит единый штраф за нарушения в жилых зонах по всей стране.

Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу с января 2027 года. Это позволит инспекторам сосредоточиться на реально опасных нарушениях, заключил эксперт.

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