На аукционе в США продали флаг СССР, побывавший на Луне

На аукционе Sotheby’s продан флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин брал с собой во время полета «Аполлона-11» к Луне в июле 1969 года. Итоговая стоимость лота составила 80 тысяч долларов (примерно 6,2 млн рублей) и значительно превзошла предварительные прогнозы экспертов.
Размеры флага составляют примерно 10 на 15 сантиметров, он входил в личный комплект вещей Олдрина на борту командного модуля «Колумбия».
Включение советского флага в инвентарь астронавта носило символический характер и было призвано подчеркнуть международный характер достижения, связанного с высадкой на Луну.
Ранее сообщалось, что на торгах аукционного дома Sotheby s в Нью-Йорке также продали скелет тираннозавра за рекордные 50,13 миллиона долларов.