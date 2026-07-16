На аукционе в США продали флаг СССР, побывавший на Луне

На аукционе Sotheby’s продан флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин брал с собой во время полета «Аполлона-11» к Луне в июле 1969 года. Итоговая стоимость лота составила 80 тысяч долларов (примерно 6,2 млн рублей) и значительно превзошла предварительные прогнозы экспертов.