МВД назвало регионы с наибольшим числом преступлений за полгода

Так, на Алтае за шесть месяцев было зарегистрировано 82,4 преступления на 10 тысяч жителей региона, что более чем в 1,5 раза больше общероссийского уровня. А в Карелии и в Сахалинской области этот показатель составляет 79,3 и 78,8 преступлений на 10 тысяч человек соответственно.