В Латвии сообщили, что жители стали чаще забрасывать дроны камнями

«Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы — все это случалось со стороны людей», — рассказала Гауче сайту otkrito.lv.