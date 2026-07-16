Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии сообщили, что жители стали чаще забрасывать дроны камнями

В компании по обслуживанию и развитию электросетей Sadales t? kls рассказали, что используют беспилотники для проверки линий электропередачи.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Случаи нападения на дроны, которые используются для проверки линий электропередачи, участились в Латвии, жители забрасывают их камнями и обливают водой. Об этом сообщила руководитель по развитию компании Sadales t? kls Диана Гауче.

«Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы — все это случалось со стороны людей», — рассказала Гауче сайту otkrito.lv.

По ее словам, подобные ситуации возникают регулярно, большинство из них удается урегулировать после того, как людям объясняют цель полетов.

При этом в компании по обслуживанию и развитию электросетей Sadales t? kls подчеркнули, что дроны летают только над трассами линий электропередачи и охранными зонами. Оператор всегда находится поблизости, в пределах прямой видимости беспилотника, а жители имеют право попросить его предъявить документы.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше