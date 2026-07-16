В Латвии сообщили, что жители стали чаще забрасывать дроны камнями

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Случаи нападения на дроны, которые используются для проверки линий электропередачи, участились в Латвии, жители забрасывают их камнями и обливают водой. Об этом сообщила руководитель по развитию компании Sadales t? kls Диана Гауче.
«Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы — все это случалось со стороны людей», — рассказала Гауче сайту otkrito.lv.
По ее словам, подобные ситуации возникают регулярно, большинство из них удается урегулировать после того, как людям объясняют цель полетов.
При этом в компании по обслуживанию и развитию электросетей Sadales t? kls подчеркнули, что дроны летают только над трассами линий электропередачи и охранными зонами. Оператор всегда находится поблизости, в пределах прямой видимости беспилотника, а жители имеют право попросить его предъявить документы.