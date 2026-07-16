Поход в горы закончился спасательной операцией для 18-летнего парня в Алматинской области

Сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы провели очередную спасательную операцию в Талгарском районе Алматинской области. Место происшествия — пик «Панорама», высота 3260 метров над уровнем моря.
Во время нахождения в горах 18-летний молодой человек почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно передвигаться. Получив сообщение о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место, оказали необходимую помощь и эвакуировали пострадавшего с горной местности.
После спуска молодой человек был передан бригаде Центра медицины катастроф МЧС для дальнейшего оказания медицинской помощи.
Спасатели напомнили туристам о важности физической подготовки, учёта погодных условий, наличия достаточного запаса воды, средств связи и предварительного информирования близких о маршруте перед выходом в горы.