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Поход в горы закончился спасательной операцией для 18-летнего парня в Алматинской области

Спасатели в очередной раз оказали помощь туристу — 18-летнему парню стало плохо в горах. Он не мог самостоятельно передвигаться, и его пришлось эвакуировать, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы провели очередную спасательную операцию в Талгарском районе Алматинской области. Место происшествия — пик «Панорама», высота 3260 метров над уровнем моря.

Во время нахождения в горах 18-летний молодой человек почувствовал себя плохо и не смог самостоятельно передвигаться. Получив сообщение о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место, оказали необходимую помощь и эвакуировали пострадавшего с горной местности.

После спуска молодой человек был передан бригаде Центра медицины катастроф МЧС для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Спасатели напомнили туристам о важности физической подготовки, учёта погодных условий, наличия достаточного запаса воды, средств связи и предварительного информирования близких о маршруте перед выходом в горы.

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