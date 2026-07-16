Гонщицу Мару Багдасарян не смогли обанкротить: вот в чём причина

Московская стритрейсерша Мара Багдасарян не смогла пройти процедуру банкротства после того, как задолжала ФНС 1,6 млн рублей и не оплатила задолженность. О причине пишет издание RG.RU со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса.
Сообщается, что у гонщицы формально не оказалось ни денег, ни имущества, и проводить процедуру банкротства не имело никакого смысла.
«В этом случае процедура банкротства нецелесообразна. Финансовому управляющему нужно заплатить 25 тысяч рублей, кроме того необходимо компенсировать другие расходы, связанные с поиском имущества», — сказано в публикации.
Напомним, Багдасарян получила широкую известность в середине 2010-х годов. Она прославилась дерзкими гонками по Москве на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen и многочисленными нарушениями правил дорожного движения, включая погоню с полицией, движение на красный свет и по тротуарам. Сообщалось даже, что суд лишил ее прав пожизненно.
Новой причиной для разбирательств в отношении Багдасарян стали ее налоговые долги перед Федеральной налоговой службой.