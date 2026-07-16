Гонщицу Мару Багдасарян не смогли обанкротить: вот в чём причина

Напомним, Багдасарян получила широкую известность в середине 2010-х годов. Она прославилась дерзкими гонками по Москве на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen и многочисленными нарушениями правил дорожного движения, включая погоню с полицией, движение на красный свет и по тротуарам. Сообщалось даже, что суд лишил ее прав пожизненно.