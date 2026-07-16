Пенсионера, 9 дней блуждавшего в лесу, спасли на Сахалине

С 6 июля житель Сахалина пытался выбраться из лесной чащи у села Пильво, буквально прорубая себе путь. Девять дней он не мог найти дорогу к людям. На поиски вышли спасатели отряда имени В. А. Полякова, сотрудники МВД, рыбоохрана и родственники. Они проанализировали уже проверенные участки, распределили силы и продолжили прочесывать лес. Мужчину обнаружили на левом берегу реки Пилевка — всего в километре от его собственной машины. Нашли его не профессионалы, а соседи-добровольцы. Потом обессиленного рыбака спасатели МЧС вынесли через труднопроходимую местность и передали врачам скорой помощи. Источник: МЧС России по Сахалинской области gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/спасли.mp4