В Иркутской области топливо населению продаётся на 206 АЗС

В Иркутской области ситуация с топливом продолжает выравниваться. По данным регионального оперштаба, на сегодняшний день горючее для частных лиц реализуется на 206 заправочных станциях. Из них 74 принадлежат «Роснефти».
Время, которое автомобилисты проводят в очередях, заметно уменьшилось — теперь оно в среднем около получаса.
На ближайшие два месяца согласованы графики поставок бензина и дизеля. Часть объёмов законтрактована на бирже. Одной из ключевых задач штаба было налаживание прямых договорных отношений между федеральными нефтяными компаниями и местными операторами.
Сейчас такая схема работает для сетей «Омни» и «Крайснефть», остальным рекомендовано переходить на аналогичную модель.
Особое внимание уделяется отдалённым районам, где отсутствуют заправки «Роснефти». Для каждого такого муниципалитета прорабатываются отдельные логистические схемы.
Кроме того, на штабе обсуждался вопрос о введении электронной очереди на АЗС.
Режим повышенной готовности пока не отменён, власти продолжают координировать работу всех участников рынка.