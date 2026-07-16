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В Иркутской области топливо населению продаётся на 206 АЗС

Среднее время ожидания в очереди сократилось до 30 минут.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области ситуация с топливом продолжает выравниваться. По данным регионального оперштаба, на сегодняшний день горючее для частных лиц реализуется на 206 заправочных станциях. Из них 74 принадлежат «Роснефти».

Время, которое автомобилисты проводят в очередях, заметно уменьшилось — теперь оно в среднем около получаса.

На ближайшие два месяца согласованы графики поставок бензина и дизеля. Часть объёмов законтрактована на бирже. Одной из ключевых задач штаба было налаживание прямых договорных отношений между федеральными нефтяными компаниями и местными операторами.

Сейчас такая схема работает для сетей «Омни» и «Крайснефть», остальным рекомендовано переходить на аналогичную модель.

Особое внимание уделяется отдалённым районам, где отсутствуют заправки «Роснефти». Для каждого такого муниципалитета прорабатываются отдельные логистические схемы.

Кроме того, на штабе обсуждался вопрос о введении электронной очереди на АЗС.

Режим повышенной готовности пока не отменён, власти продолжают координировать работу всех участников рынка.