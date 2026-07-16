Новосибирцам дали совет, как защититься от спама

МВД России рекомендует пользователям минимизировать спам и защитить личные данные, создав отдельный электронный адрес специально для регистраций на сайтах, подписок и онлайн-покупок.
В ведомстве подчеркнули, что, хотя полностью искоренить нежелательную рассылку технически невозможно, простые меры предосторожности существенно снижают риски.
Эксперты советуют использовать основную почту исключительно для личной и деловой переписки, не публиковать свои контакты в открытом доступе и не оставлять их на сомнительных ресурсах, чтобы избежать попадания в базы данных спамеров.