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Новосибирцам дали совет, как защититься от спама

Для защиты от спама надо создать отдельный электронный ящик для регистрации.

Источник: John/CC0

МВД России рекомендует пользователям минимизировать спам и защитить личные данные, создав отдельный электронный адрес специально для регистраций на сайтах, подписок и онлайн-покупок.

В ведомстве подчеркнули, что, хотя полностью искоренить нежелательную рассылку технически невозможно, простые меры предосторожности существенно снижают риски.

Эксперты советуют использовать основную почту исключительно для личной и деловой переписки, не публиковать свои контакты в открытом доступе и не оставлять их на сомнительных ресурсах, чтобы избежать попадания в базы данных спамеров.