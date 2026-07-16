Карл III назвал сборную Англии гордостью нации после поражения на ЧМ-2026

Монарх выразил сочувствие капитану команды Харри Кейну и остальным футболистам. Он отметил, что результат матча не изменил отношения страны к сборной.
«Сочувствую Харри и команде. Хотя сегодня вы, три льва, возможно, зализываете раны, вы остаётесь гордостью нации — и вы обязательно подниметесь снова», — говорится в заявлении.
Напомним, вечером 15 июля сборная Аргентины обыграла команду Англии со счётом 2:1. Победа позволила действующим чемпионам мира выйти в решающий матч турнира. В финале аргентинские футболисты сыграют со сборной Испании. Встреча пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в американском штате Нью-Джерси.