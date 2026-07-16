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Во Владивостоке отменили масштабное отключение воды на 16 июля

Однако с 9:00 до 18:00 без воды останутся десятки адресов.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке произошла резкая смена коммунальных планов. Ранним утром 16 июля «Водоканал» сообщил об отмене ранее запланированного масштабного отключения холодного водоснабжения — подача воды осуществляется в штатном режиме. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Однако буквально через несколько минут появилась новая информация: с 9:00 до 18:00 из-за аварийно-ремонтных работ без воды останутся сразу несколько десятков улиц в разных районах города.

В списке адресов, попавших под ограничение: улицы Васильковая, Весенняя, Видная, Воровского, Главная, Гражданская, Есенина, Инженерная, Курчатова, Линейная (1-я, 2-я, 3-я), Мысовая, Никитина, Пугачева, Садгородская, Свердлова, Солнечная, Художественная, Шкотовская, а также Восточный проспект, Елецкая, Подъемная и другие — всего около 30 адресов.

Причина — аварийные работы на сетях. Телефон диспетчерской службы: 8 (423) 200−57−77.