Заявку с именем Долиной отозвали из Роспатента

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» для операций с недвижимостью, которая поступила в Роспатент от имени народной артистки России Ларисы Долиной, была отозвана, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна. Решение о признании заявки отозванной было принято 7 июля.
Под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» планировалось осуществлять в России операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.
Представитель Долиной Сергей Пудовкин после публикации документов назвал заявку глупостью и подчеркнул, что вокруг имени артистки много издевательств.
Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры.
Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к «схеме Долиной»: многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.