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Заявку с именем Долиной отозвали из Роспатента

РИА Новости: заявку с именем Долиной отозвали из Роспатента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» для операций с недвижимостью, которая поступила в Роспатент от имени народной артистки России Ларисы Долиной, была отозвана, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.

Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна. Решение о признании заявки отозванной было принято 7 июля.

Под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» планировалось осуществлять в России операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.

Представитель Долиной Сергей Пудовкин после публикации документов назвал заявку глупостью и подчеркнул, что вокруг имени артистки много издевательств.

Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры.

Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к «схеме Долиной»: многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.