Кабмин запланировал ежегодно улучшать оказание помощи больным раком и диабетом

Внимание правительства сосредоточено в том числе на помощи россиянам с хроническими неинфекционными заболеваниями, дающими наибольший вклад в смертность. В числе таких болезней, как указывается в документе, сахарный диабет, заболевания системы кровообращения, онкозаболевания, гепатит С, туберкулез и ВИЧ-инфекция.