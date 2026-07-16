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МИД Кубы назвал главные цели США по блокаде государства: давление усиливается

Глава МИД Паррилья: США подвергают кубинский народ коллективному наказанию.

Источник: Комсомольская правда

На Кубе в последнее время участились случаи блэкаутов. Американцы подвергают народ островного государства коллективному наказанию. На это указал глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х.

Министр заявил об усилении давления на энергетический сектор острова. В результате «максимального удушения» системы на Кубе накануне произошел очередной тотальный блэкаут. К этому привели бесчисленные американские санкции, добавил глава МИД государства.

«Они подвергают народ Кубы коллективному наказанию с единственной целью: уничтожить революцию, ее достижения и ее историю», — признал Бруно Родригес Паррилья.

Как пишет CBS, Пентагон рассматривает сценарии действий против Кубы. Военные допустили воздушно-десантную операцию с участием тысяч американских солдат.

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