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В Хабаровском крае за суьки потушили 11 пожаров

Подразделения пожарной охраны выезжали на 11 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю представило оперативную сводку за минувшие сутки. В регионе не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. При этом подразделения пожарной охраны выезжали на 11 техногенных пожаров; в пяти случаях возгорания произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в восьми муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском районах. Пожарная опасность в лесах края соответствует 1−3 классу; местами в Охотском округе сохраняется 4 й (высокий) класс.

На водных объектах происшествий не зафиксировано. Один раз пожарные и спасатели привлекались для ликвидации последствий ДТП. Кроме того, спасатели МЧС России один раз участвовали в аварийно спасательных и других неотложных работах.

На туристических маршрутах в регионе зарегистрировано 10 групп — всего 82 человека, из них 52 — дети.

Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер юго западный, скоростью 7−12 м/с. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 28 градусов.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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