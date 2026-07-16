Новости Омска 16 июля: БПЛА, задержка рейсов, срок за оправдание терроризма

Также накануне в Омске задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в оправдании терроризма публично. По версии следствия, мужчина публиковал запрещённые комментарии в социальных сетях с личной странички.
Кроме того, в Омске снова задержали рейсы в Сочи, Санкт-Петербург и в Москву. Причём некоторые задержали довольно надолго, и в связи с этим Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
Что произошло в Омской области 16 июля — читайте в материале omsk.aif.ru.
БПЛА в Омске: последние новости, сирены.
После атаки беспилотников 6 июля жители Омска в комментариях на странице губернатора Виталия Хоценко подняли вопрос о работе системы оповещения. Люди отмечали, что в ряде районов сирены практически не были слышны — из‑за этого у горожан возникли сомнения в том, что оповещение приходит своевременно.
В администрации города ответили, что сейчас прорабатывается вопрос реконструкции системы оповещения на территории Омска. В качестве временной меры жителям рекомендуют установить мобильное приложение МЧС России.
Напомним, 6 июля Омск пережил самую масштабную за последний месяц атаку дронов: беспилотники достигли северного промышленного узла и повредили крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Большая часть БПЛА была сбита силами ПВО Минобороны России — жертв удалось избежать, но шесть часов в городе действовал режим «Беспилотная опасность».
Параллельно продолжаются меры по недопущению утечки чувствительной информации. УФСБ и УМВД по Омской области привлекли к административной ответственности нескольких горожан, разместивших в соцсетях видео ударов по предприятию. Такие материалы нарушают запрет антитеррористической комиссии региона: под ограничения попадают любые данные — тексты, фото, видео и аудио, — позволяющие определить траекторию полёта дронов или масштаб повреждений. Максимальный штраф по статье 63.3 Кодекса Омской области составляет 30 тысяч рублей.
В Омске мужчину задержали за оправдание терроризма.
УФСБ России по Омской области сообщила о задержании 26‑летнего жителя Омска — его подозревают в публичном оправдании терроризма. По данным ведомства, мужчина размещал в личном аккаунте мессенджера комментарии, в которых положительно высказывался о деятельности украинских террористических организаций и демонстрировал антироссийские взгляды.
Во время обыска по месту жительства у подозреваемого изъяли средства связи — они содержат материалы, подтверждающие его причастность к противоправной деятельности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности). По этой статье ему может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Задержки рейсов в Омске: последние новости, насколько задержали.
Западно‑Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку из‑за задержек вылетов в омском аэропорту. Как сообщили в ведомстве, 15 июля из‑за позднего прибытия самолётов перенесли рейсы в Санкт‑Петербург, Сочи и Москву.
Прокуратура следит за тем, чтобы авиакомпании не забывали о нуждах пассажиров: при долгом ожидании людям должны предоставлять горячее питание и напитки, а если задержка серьёзная — размещать в гостинице. Если права путешественников нарушают, они могут обратиться к дежурному прокурору.
Стоит напомнить, что ранее в этом же аэропорту рейс в Санкт‑Петербург задержали почти на 12 часов — вылет сместили с утра на вечер. Сейчас надзорное ведомство разбирается в причинах сбоев и контролирует, чтобы перевозчики соблюдали обязательства перед пассажирами.