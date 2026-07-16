«Хабаровские авиалинии» открыли продажу билетов на осенние месяцы

Продажу билетов на рейсы, которые будут выполняться в осенние месяцы, открыла авиакомпания «Хабаровские авиалинии», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Открытие продажи билетов на заключительную часть летнего сезона (на период с 1 сентября по 24 октября включительно) запланировано сегодня, 16 июля, в 12 часов, — проинформировали в авиакомпании.
В «Хабаровских авиалиниях» отметили, что доступны к продаже будут билеты по всем выполняемым авиакомпанией направлениям. Приобрести билеты можно на сайте компании и партнеров, в билетных кассах.