Трамп объявил об освобождении американки, задержанной в Иране

По словам Трампа, американка незаконно удерживалась в Иране. В своём сообщении он уточнил, что инцидент произошёл ещё в период, когда пост президента занимал Джо Байден.
Американский лидер подчеркнул, что в настоящий момент женщина находится в безопасности за пределами Ирана, её состояние оценивается как удовлетворительное. Трамп также добавил, что Вашингтон высоко ценит этот жест доброй воли со стороны Тегерана.
Подробности о личности освобождённой, обстоятельствах её задержания и точном маршруте выезда из Ирана не раскрываются. Официальных комментариев от иранских властей по данному факту на момент публикации не поступало.
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