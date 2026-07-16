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Трамп объявил об освобождении американки, задержанной в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран разрешил гражданке Соединённых Штатов, задержанной в декабре 2024 года, покинуть территорию республики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран разрешил гражданке Соединённых Штатов, задержанной в декабре 2024 года, покинуть территорию республики. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, американка незаконно удерживалась в Иране. В своём сообщении он уточнил, что инцидент произошёл ещё в период, когда пост президента занимал Джо Байден.

Американский лидер подчеркнул, что в настоящий момент женщина находится в безопасности за пределами Ирана, её состояние оценивается как удовлетворительное. Трамп также добавил, что Вашингтон высоко ценит этот жест доброй воли со стороны Тегерана.

Подробности о личности освобождённой, обстоятельствах её задержания и точном маршруте выезда из Ирана не раскрываются. Официальных комментариев от иранских властей по данному факту на момент публикации не поступало.

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