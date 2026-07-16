Производство полиэтиленовых труб развивается в Хабаровском крае

К концу августа Дальневосточный завод полиэтиленовых труб введет в эксплуатацию второй производственный цех. В нем будет налажен выпуск спиральновитых труб диаметром от 600 до 3 000 миллиметров, колодцев, очистных сооружений и канализационных насосных станций. В этом убедился губернатор Дмитрий Демешин, посетивший предприятие. Кроме того, в 2027 году руководство завода планирует начать выпускать трубы для горячего водоснабжения, а в 2028 году на предприятии должен появиться свой цех по переработке полиэтиленовых отходов. Таким образом все, что нужно местным строителям, будет производиться прямо в регионе. Это даст возможность властям сэкономить деньги и время на доставке труб. Впрочем, уже сейчас продукция Дальневосточного завода полиэтиленовых труб используется не только в Хабаровском крае, но и в Приморье, на Сахалине, в ЕАО, в Якутии и в Амурской области. В том числе трубы, изготовленные на этом предприятии, применяются при строительстве коммуникаций на Большом Уссурийском острове.