Месси рассказал, что готовился к чемпионату мира целый год

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сумел подойти в хорошей форме к чемпионату мира по футболу, так как готовился к турниру целый год. Об этом он рассказал после полуфинального матча против команды Англии (2:1), в котором отметился двумя результативными передачами.
39-летний Месси сыграет в финале чемпионата мира в третий раз. «Все эти финалы особенные, это финалы чемпионата мира, и каждый из них имеет свое уникальное значение, — приводит слова Месси газета Ole. — Замечательно снова это пережить. Я думаю, что то, чего добилась эта команда, невероятно — два финала чемпионата мира подряд. Никто не хотел проиграть, и народ Аргентины жаждал этой радости; они не хотели проиграть Англии. Слава Богу, нам удалось этого добиться, выбить их из турнира, сыграть в еще одном финале чемпионата мира. Это был очень счастливый день для всех аргентинцев», — добавил он.
«Я был полон решимости сыграть на чемпионате мира. Сделал все, чтобы приехать в наилучшей форме. Я готовился целый год. Декабрь я провожу в Аргентине, тренируюсь утром и вечером. Я знал, что выложусь на полную, чтобы приехать в отличной форме и получить удовольствие от игры. Для этого мне нужно было чувствовать себя лучше. Я подготовился как следует», — добавил он.
Финал чемпионата мира состоится 19 июля в США. В нем сборная Аргентины, которая является действующим победителем мирового первенства, сыграет против команды Испании.