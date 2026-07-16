Месси рассказал, что готовился к чемпионату мира целый год

39-летний Месси сыграет в финале чемпионата мира в третий раз. «Все эти финалы особенные, это финалы чемпионата мира, и каждый из них имеет свое уникальное значение, — приводит слова Месси газета Ole. — Замечательно снова это пережить. Я думаю, что то, чего добилась эта команда, невероятно — два финала чемпионата мира подряд. Никто не хотел проиграть, и народ Аргентины жаждал этой радости; они не хотели проиграть Англии. Слава Богу, нам удалось этого добиться, выбить их из турнира, сыграть в еще одном финале чемпионата мира. Это был очень счастливый день для всех аргентинцев», — добавил он.