Новосибирцы оформили 9 316 разрешений на охоту в 2026 году

С начала 2026 года охотникам Новосибирской области оформили 9316 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Более половины из них — 5263 документа — были выданы в электронном виде через портал госуслуг, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
Новосибирская область сохраняет статус лидера по цифровизации охотничьих услуг. С 2023 года здесь действует первый в России экспериментальный правовой режим «Охота», который позволяет полностью перевести процесс получения разрешений в электронный формат.
Заявки подаются через портал госуслуг, а само разрешение хранится в мобильном приложении «Моя охота». Документ всегда доступен в смартфоне, а инспекторы могут проверить его по QR-коду даже при отсутствии интернет-соединения.
С момента запуска эксперимента приложение скачали свыше 39 тысяч раз. За это время жители региона дистанционно получили более 22 тысяч разрешений на охоту.
По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Дмитрия Цуканова, переход на цифровой формат позволил отказаться от личного приема заявителей и значительно ускорил оформление документов.
В 2026 году действие экспериментального правового режима продлили до 2029 года. Теперь присоединиться к нему могут и другие регионы России.