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Новосибирцы оформили 9 316 разрешений на охоту в 2026 году

Новосибирская область сохраняет статус лидера по цифровизации охотничьих услуг.

Источник: Om1 Новосибирск

С начала 2026 года охотникам Новосибирской области оформили 9316 разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Более половины из них — 5263 документа — были выданы в электронном виде через портал госуслуг, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Новосибирская область сохраняет статус лидера по цифровизации охотничьих услуг. С 2023 года здесь действует первый в России экспериментальный правовой режим «Охота», который позволяет полностью перевести процесс получения разрешений в электронный формат.

Заявки подаются через портал госуслуг, а само разрешение хранится в мобильном приложении «Моя охота». Документ всегда доступен в смартфоне, а инспекторы могут проверить его по QR-коду даже при отсутствии интернет-соединения.

С момента запуска эксперимента приложение скачали свыше 39 тысяч раз. За это время жители региона дистанционно получили более 22 тысяч разрешений на охоту.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Дмитрия Цуканова, переход на цифровой формат позволил отказаться от личного приема заявителей и значительно ускорил оформление документов.

В 2026 году действие экспериментального правового режима продлили до 2029 года. Теперь присоединиться к нему могут и другие регионы России.