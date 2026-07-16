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«Авангард» отдаст Андрея Мишурова в «Ладу» за 50 миллионов рублей

Место второго голкипера омской команды в сезоне 2026/27 должен занять Иван Просветов.

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» договорился с тольяттинской «Ладой» об обмене 24-летнего вратаря Андрея Мишурова. Как сообщает телеграм-канал «Роман с Хоккеем», клуб из Самарской области заплатит за права на голкипера 50 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Мишуров провёл за «ястребов» 15 матчей в КХЛ и одержал десять побед. Вратарь отразил 90,8% бросков, а его коэффициент надёжности составил 2,37.

Вторым голкипером «Авангарда» в новом сезоне должен стать 27-летний Иван Просветов. В сезоне-2025/26 он выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» — фарм-клуб «Калгари Флэймз». За 25 матчей россиянин отразил 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,76.

Права на Просветова в КХЛ принадлежали ЦСКА. По данным источника, московский клуб получит от «Авангарда» 25 миллионов рублей и молодого хоккеиста. С самим вратарём омичи заключат контракт на один год с зарплатой 15 миллионов рублей.