«Авангард» отдаст Андрея Мишурова в «Ладу» за 50 миллионов рублей

Права на Просветова в КХЛ принадлежали ЦСКА. По данным источника, московский клуб получит от «Авангарда» 25 миллионов рублей и молодого хоккеиста. С самим вратарём омичи заключат контракт на один год с зарплатой 15 миллионов рублей.