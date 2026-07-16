В Приморье бизнесмен не уплатил налоги на более чем 131 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Предприниматель в Приморье представлял ложные сведения о сделках с коммерческими организациями и уклонялся от уплаты налогов, сумма ущерба превысила 131 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«В период с января 2021 года по декабрь 2023 года фигурант, являясь руководителем коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство очистных сооружений, представил в налоговый орган заведомо ложные сведения о сделках с 12 коммерческими организациями, тем самым уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно — в общей сумме, превышающей 131 млн рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после вмешательства следователей удалось погасить задолженность предпринимателя в полном объеме.