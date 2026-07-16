Завезенные с Дальнего Востока в Казахстан тигры начали охотиться

Четырех хищников, которые из-за угрозы населенным пунктам, были изъяты из природы в регионах Дальнего Востока, доставили в резерват «Иле-Балхаш» Казахстана. В вольерах животные проходят акклиматизацию.
— Они прекрасно двигаются по вольерам, каждый в силу своего возраста охотится. Тигрятам выпускают кроликов — это имитация зайцев, как раз размер добычи, который им под силу. Также их комбинируют с мясом. Взрослым тиграм выпускают кабанов, кроликов, иногда оленей — весь спектр животных, которые мы используем в России для подготовки тигров к выпуску, — рассказал Сергей Арамилев.
Также эколог отметил, что животные в резервате пахнут чуть иначе, чем на Дальнем Востоке, но внешне схожи.
— Если хищники правильно охотятся, то все будет хорошо, — резюмировал директор центра.
В ближайшее время планируется провести оценку поведения новоселов с участием специалистов из России и Казахстана. На основе полученных данных будет принято решение о выпуске взрослых тигров в дикую природу.
Президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым назвал проект «примером партнерства в природоохранной сфере» двух стран.
Справка «РГ»
Амурский тигр — один из самых редких хищников на Земле, внесен в Международную Красную книгу. В России эти величественные кошки обитают в четырех регионах: Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, численность амурских тигров в стране составляет около 750 особей, включая тигрят.