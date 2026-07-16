Завезенные с Дальнего Востока в Казахстан тигры начали охотиться

— Они прекрасно двигаются по вольерам, каждый в силу своего возраста охотится. Тигрятам выпускают кроликов — это имитация зайцев, как раз размер добычи, который им под силу. Также их комбинируют с мясом. Взрослым тиграм выпускают кабанов, кроликов, иногда оленей — весь спектр животных, которые мы используем в России для подготовки тигров к выпуску, — рассказал Сергей Арамилев.