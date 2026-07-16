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Завезенные с Дальнего Востока в Казахстан тигры начали охотиться

Четыре амурских тигра, которых в мае Россия в рамках программы восстановления популяции этих животных передала Казахстану, начали охотиться в вольерах, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» Сергей Арамилев.

Источник: "Российская газета"

Четырех хищников, которые из-за угрозы населенным пунктам, были изъяты из природы в регионах Дальнего Востока, доставили в резерват «Иле-Балхаш» Казахстана. В вольерах животные проходят акклиматизацию.

— Они прекрасно двигаются по вольерам, каждый в силу своего возраста охотится. Тигрятам выпускают кроликов — это имитация зайцев, как раз размер добычи, который им под силу. Также их комбинируют с мясом. Взрослым тиграм выпускают кабанов, кроликов, иногда оленей — весь спектр животных, которые мы используем в России для подготовки тигров к выпуску, — рассказал Сергей Арамилев.

Также эколог отметил, что животные в резервате пахнут чуть иначе, чем на Дальнем Востоке, но внешне схожи.

— Если хищники правильно охотятся, то все будет хорошо, — резюмировал директор центра.

В ближайшее время планируется провести оценку поведения новоселов с участием специалистов из России и Казахстана. На основе полученных данных будет принято решение о выпуске взрослых тигров в дикую природу.

Президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым назвал проект «примером партнерства в природоохранной сфере» двух стран.

Справка «РГ»

Амурский тигр — один из самых редких хищников на Земле, внесен в Международную Красную книгу. В России эти величественные кошки обитают в четырех регионах: Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, численность амурских тигров в стране составляет около 750 особей, включая тигрят.