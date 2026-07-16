Шутка комика из Владивостока о домашнем насилии вызвала скандал

Выступление (18+) стендап-комика Сергея Агафонова во Владивостоке стало поводом для обсуждения. На сцене артист затронул резонансную историю с бойцом ММА, супруга которого ранее заявила о неоднократных избиениях. Фрагмент выступления появился в соцсетях самой девушки, которая обвинила артиста в насмешках над всеми женщинами, оказавшимися в такой ситуации. Пользователи массово поддержали пострадавшую, после чего ситуацию прокомментировал комик.
Выступая перед зрителями, артист напомнил о громкой истории с избиениями и удивился, почему женщины не уходят от своих мужей после первого же рукоприкладства.
«Я думаю, а почему после первого раза вы вдруг не сказали “всё”? Претензия самая главная, и это претензия к вам, девочки, то, что вы начали всё это объяснять с точки зрения психологии», — этот отрывок записи опубликовала в сети героиня громкой истории.
В том же посте девушка раскритиковала артиста. Она заявила, что не понимает, почему домашнее насилие стало темой для шуток в стендап-выступлениях.
«Я получила запись, в которой отчетливо слышу и вижу насмешку над моей ситуацией, насмешку над всеми женщинами, которые находятся в схожих обстоятельствах, и попытку заработать на этом хайп», — заявила она.
Девушка добавила, что считает недопустимыми попытки шутить над ситуацией, которая стала предметом уголовного разбирательства. По её мнению, это подрывает авторитет правоохранительных органов, которые обнаружили в этой истории состав преступления. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).
Позже комик опубликовал видео с объяснением своей позиции. Он заявил, что не поддерживает домашнее насилие и не оправдывает мужчин, которые поднимают руку на женщин.
«Видео и аудиозапись моего выступления вызвала такой широкий резонанс и внимание к моей персоне почему-то. Хочется прояснить несколько моментов. Первое: я ни в коем случае не поддерживаю домашнее насилие и не высмеиваю жертв домашнего насилия. Я считаю, что мужчина, который поднял руку на женщину, прежде всего, не мужчина и вообще не человек, скорее всего. Это я и говорю в своём выступлении», — объяснил он.
По его словам, опубликованные в интернете фрагменты выступления не отражают весь смысл номера. Он подтвердил это другим фрагментом, где говорит со сцены, что женщины зря оправдывают такое поведение психологическими «болезнями» вроде нарциссизма, и даёт понять, что это гораздо хуже.
«Я вообще не могу представить в своей голове ни одной ситуации, когда бы пришлось ударить женщину», — заявил он, судя по аудиозаписи, в рамках своего выступления.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в Приморье возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях, где жительница Владивостока рассказала о многократных избиениях со стороны супруга. По словам пострадавшей, нападения происходили не только дома, но и в общественных местах — в том числе в фитнес-клубе на глазах у посетителей. Особенно жестокое обращение, по её словам, началось после рождения ребёнка. Расследование дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.