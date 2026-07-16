Шутка комика из Владивостока о домашнем насилии вызвала скандал

«Видео и аудиозапись моего выступления вызвала такой широкий резонанс и внимание к моей персоне почему-то. Хочется прояснить несколько моментов. Первое: я ни в коем случае не поддерживаю домашнее насилие и не высмеиваю жертв домашнего насилия. Я считаю, что мужчина, который поднял руку на женщину, прежде всего, не мужчина и вообще не человек, скорее всего. Это я и говорю в своём выступлении», — объяснил он.