Молодёжь Хабаровского края купила 75 тысяч билетов по Пушкинской карте

Пушкинскими картами в регионе владеют свыше 107 тысяч человек от 14 до 22 лет. Они могут оплачивать ими походы в театры, музеи, на концерты, выставки и другие культурные события, однако самым востребованным направлением по-прежнему остаётся кино.