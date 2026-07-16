Молодёжь Хабаровского края купила 75 тысяч билетов по Пушкинской карте

С начала 2026 года молодые жители Хабаровского края приобрели по Пушкинской карте более 75 тысяч билетов. Регион остаётся одним из лидеров Дальнего Востока по участию в программе, сообщили в министерстве культуры края.
Пушкинскими картами в регионе владеют свыше 107 тысяч человек от 14 до 22 лет. Они могут оплачивать ими походы в театры, музеи, на концерты, выставки и другие культурные события, однако самым востребованным направлением по-прежнему остаётся кино.
К программе уже подключились 162 учреждения культуры Хабаровского края. Благодаря этому молодёжь может выбирать не только крупные спектакли и кинопремьеры, но и выставки, фестивали и концерты в разных населённых пунктах региона.
Пушкинская карта действует с 2021 года и развивается в рамках президентского нацпроекта «Семья». Деньги на неё ежегодно перечисляет государство, потратить их можно только на мероприятия из специальной афиши.
Подобрать событие и купить билет жители края могут на портале «Культура.РФ» или через мини-приложение «Госуслуги Культура» в мессенджере МАХ.