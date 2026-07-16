Замначальника красноярского МЧС ушел на пенсию

В ГУ МЧС Красноярского края торжественно проводили на пенсию заместителя начальника Главка, полковника Романа Ветчинникова. Он отвечал за направление гражданской обороны и защиты населения.
Роман Иванович посвятил службе в Главном управлении МЧС региона 20 лет. Должность замначальника он занимал с 2019 года и был постоянным спикером пресс-конференций о рисках на предстоящий месяц.
Глава ГУ МЧС Апрель Агакишиев вручил Ветчинникову медаль и письмо благодарности за его заслуги.
Также в ведомстве состоялась церемония вручения погон сотрудникам управления, получившим очередные звания.
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