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Замначальника красноярского МЧС ушел на пенсию

В ГУ МЧС Красноярского края проводили на пенсию заместителя начальника Главка, полковника Романа Ветчинникова.

В ГУ МЧС Красноярского края торжественно проводили на пенсию заместителя начальника Главка, полковника Романа Ветчинникова. Он отвечал за направление гражданской обороны и защиты населения.

Роман Иванович посвятил службе в Главном управлении МЧС региона 20 лет. Должность замначальника он занимал с 2019 года и был постоянным спикером пресс-конференций о рисках на предстоящий месяц.

Глава ГУ МЧС Апрель Агакишиев вручил Ветчинникову медаль и письмо благодарности за его заслуги.

Также в ведомстве состоялась церемония вручения погон сотрудникам управления, получившим очередные звания.

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