Комсомольчанка доверилась лжеброкерам и потеряла больше миллиона рублей

В полицию обратилась 44-летняя комсомольчанка. С мая по июнь 2026 года она перевела неизвестным под видом инвестиций кредитные средства на сумму более миллиона рублей. Женщине звонили с нескольких номеров. Первый звонящий просил скачать приложение и внести деньги, к чему она прислушалась, отправив через приложение 6 тысяч 400 рублей. Второй — дал указания пополнить баланс счета. Для этого женщина взяла 250 тысяч в кредит и внесла их на счет, после чего пришло сообщение о его блокировке. Для «разблокировки» женщине пришлось внести еще 790 тысяч, а вновь услышав просьбу пополнить баланс, она оборвала связь, осознав, что все это время общалась с мошенниками. Потерпевшая нашла сайт, на котором обещали вернуть потерянные деньги с брокерского счета и решила воспользоваться его услугами. Шесть специалистов помогали ей, но как только один из них потребовал перевести деньги для продолжения сотрудничества, она снова оборвала связь и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.