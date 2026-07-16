Тегеран отражает воздушную атаку: силы ПВО привели в действие

Американские военные начали удары по столице Ирана. Системы противовоздушной обороны активировали в нескольких районах Тегерана, оповестило местное агентство Mehr.
Центральное командование ВС США ранее сообщило о начале очередной волны ударов по территории исламского государства. Иранские военные в ответ атакуют американские объекты на Ближнем Востоке. Подробностей о ликвидации целей не поступало.
Как оказалось, объекты США на Ближнем Востоке не так надежно защищены. Иран в марте атаковал американскую базу в Кувейте. Военные США, выжившие после удара, обвинили командование в недооценке угрозы безопасности в порту Эш-Шувейх. Американцы заявили, что руководство проигнорировало данные разведки и отправило солдат на плохо защищенную базу.