Тегеран отражает воздушную атаку: силы ПВО привели в действие

Как оказалось, объекты США на Ближнем Востоке не так надежно защищены. Иран в марте атаковал американскую базу в Кувейте. Военные США, выжившие после удара, обвинили командование в недооценке угрозы безопасности в порту Эш-Шувейх. Американцы заявили, что руководство проигнорировало данные разведки и отправило солдат на плохо защищенную базу.