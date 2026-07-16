Новосибирский бизнес-омбудсмен назвал условия стабилизации рынка топлива

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Андрей Панфёров прокомментировал ситуацию с топливом в России, назвав меры, которые, по его мнению, помогут стабилизировать рынок. В беседе с изданием Сиб.фм он не стал прогнозировать сроки нормализации цен и поставок топлива, сосредоточившись на необходимых условиях для этого.