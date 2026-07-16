Новосибирский бизнес-омбудсмен назвал условия стабилизации рынка топлива

Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Андрей Панфёров прокомментировал ситуацию с топливом в России, назвав меры, которые, по его мнению, помогут стабилизировать рынок. В беседе с изданием Сиб.фм он не стал прогнозировать сроки нормализации цен и поставок топлива, сосредоточившись на необходимых условиях для этого.
По словам Панфёрова, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов, поскольку их стабильная работа напрямую влияет на объёмы производства бензина и дизельного топлива для внутреннего рынка.
Кроме того, бизнес-омбудсмен считает важным усилить контроль за соблюдением правил торговли и пресекать возможные спекулятивные действия участников рынка, способные привести к искусственному дефициту или росту цен.
Отдельное внимание, по его мнению, следует уделить безопасности перевозок горюче-смазочных материалов, в том числе защите бензовозов, следующих по маршрутам в направлении зоны специальной военной операции.
Панфёров отметил, что после решения вопросов безопасности инфраструктуры и наведения порядка на рынке ситуация с обеспечением топливом должна постепенно стабилизироваться.