МО РФ сообщило, что призывников не направляли в зону СВО, Донбасс и Новороссию

«В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись», — уточнили в ведомстве.