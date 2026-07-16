Коттедж горел на базе отдыха в Карагандинской области

Инцидент произошел в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в селе Уштобе.
Пожар вспыхнул в коттедже для гостей.
К месту происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС.
В результате слаженной работы спасателей удалось предотвратить распространение пламени на близлежащие гостиничные коттеджи.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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