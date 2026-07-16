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Коттедж горел на базе отдыха в Карагандинской области

Пожар произошел на территории одной из зон отдыха в Карагандинской области — загорелся двухэтажный коттедж, передает NR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в селе Уштобе.

Пожар вспыхнул в коттедже для гостей.

К месту происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС.

В результате слаженной работы спасателей удалось предотвратить распространение пламени на близлежащие гостиничные коттеджи.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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