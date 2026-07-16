Уровень воды в реке Чита в Забайкалье вырос до 3 м

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля. /ТАСС/. Паводковая волна на реке Чита дошла до столицы Забайкальского края, уровень воды в Чите за ночь поднялся на 52 см и составил 3,06 м. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Забайкалья.
«Паводковая волна на реке Чита подошла к краевой столице. По состоянию на 08:00 (03:00 мск) 16 июля, по информации Гидрометцентра, уровень воды в реке Чита поднялся за ночь на 52 см, и составил 306 см», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень воды в реке Чита в селе Бургень продолжает спадать, в селе Шишкино уровень воды составляет 2,25 м, за ночь снизился на 17 см.
Мэр Читы Инна Щеглова в «Максе» сообщила, что ситуация по мониторингу паводка находится на контроле. Вода из реки Чита вышла на улицу Лазо под железнодорожным мостом в 1-м микрорайоне.
«В случае дальнейшего роста уровня воды, для безопасности наших граждан, готовы по необходимости перекрывать движение на отдельных участках дорог и некоторых мостах. Однако надеюсь, что это не потребуется. Анализ обстановки показывает, что темп роста уровня воды в верховьях реки Чита существенно снизился. Это позволяет сделать вывод, что в ближайшее время, как только большая вода уйдет, паводковая ситуация в городе нормализуется», — отметила она.