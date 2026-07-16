Уровень воды в реке Чита в Забайкалье вырос до 3 м

«В случае дальнейшего роста уровня воды, для безопасности наших граждан, готовы по необходимости перекрывать движение на отдельных участках дорог и некоторых мостах. Однако надеюсь, что это не потребуется. Анализ обстановки показывает, что темп роста уровня воды в верховьях реки Чита существенно снизился. Это позволяет сделать вывод, что в ближайшее время, как только большая вода уйдет, паводковая ситуация в городе нормализуется», — отметила она.