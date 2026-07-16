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В центре Омска останутся без воды девять домов, детсад и «Миллениум»

Холодное водоснабжение отключат на 12 часов из-за ремонта водопровода.

Источник: Om1 Омск

В четверг, 16 июля, специалисты омского водоканала проведут ремонт водопровода в районе дома № 13д на улице Волочаевской. На время работ часть потребителей в центре города останется без холодной воды.

Отключение продлится с 10:00 до 22:00. Оно затронет детский сад № 7 на Волочаевской, 9б, департамент жилищной политики Омска на Волочаевской, 15 В, военную прокуратуру на Фрунзе, 1 и торговый комплекс «Миллениум» на Фрунзе, ¼. Воды также не будет на территории гаражного кооператива по адресу Фрунзе, 1/1.

Ограничения коснутся девяти жилых домов. В список вошли здания на Волочаевской, 9 В, 13/1, 13 г, 13д, 13е, 15/1, 15/2 и 15е, а также на набережной Тухачевского, 19/1.