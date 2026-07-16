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Россиянам объяснили, сколько денег можно хранить в валюте

Финансист Белянчикова: в валюте можно держать не более 30% накоплений.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам не стоит хранить все сбережения в иностранной валюте. Следует ограничивать валютную составляющую 25−30% от всех накоплений. Такую рекомендацию дала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Валютные операции — не игра на бирже, а элемент долгосрочного планирования. Разумный ориентир — не более четверти, максимум трети сбережений в иностранной валюте», — сказала она агентству «Прайм».

Эксперт подчеркнула, что рублёвые вклады и облигации сейчас являются инструментами, приносящими высокую доходность.

Финансист Лушин также считает, что российский рубль оказался лучшей валютой для краткосрочных сбережений. Речь идёт о вкладах сроком на 3−6 месяцев.

Напомним, специалисты советуют россиянам создать минимальную сумму накоплений в три-шесть месячных расходов, при этом откладывать деньги нужно постоянно.

Стоит ли россиянам бояться, что у них могут изъять вклады ради пополнения государственного бюджета, читайте здесь на KP.RU.